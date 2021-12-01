В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
27 минут назад

Моргенштерн стал самым популярным исполнителем в России по версии Spotify

Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в 2021 году чаще слушали русскоязычных рэперов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Моргенштерн стал самым популярным исполнителем в России по версии Spotify
Фото: ТАССТАСС

По данным платформы, которая проанализировала предпочтения пользователей с 1 января по 27 ноября 2021 года, топ-5 самых прослушиваемых исполнителей на территории России заняли рэперы.

Рейтинг возглавил Моргенштерн. На втором месте Скриптонит, на третьем - Kizaru. Замыкают топ-5 дуэт Miyagi & Andy Panda, а также Big Baby Tape. Эти же исполнители выпустили самые популярные треки этого года: Cristal & МОЁТ (Моргенштерн), "Дежавю" (Kizaru) и "Патрон" (Miyagi & Andy Panda).

Самыми прослушиваемыми в России альбомами в этом году также стали релизы отечественных рэперов. Единственным рок-альбомом в топ-5 стал Teatro d'ira - Vol. I от победителей конкурса "Евровидение-2021", итальянской группы Maneskin.

Шоу-бизнес,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители