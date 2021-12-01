Моргенштерн стал самым популярным исполнителем в России по версии Spotify

Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в 2021 году чаще слушали русскоязычных рэперов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

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По данным платформы, которая проанализировала предпочтения пользователей с 1 января по 27 ноября 2021 года, топ-5 самых прослушиваемых исполнителей на территории России заняли рэперы.

Рейтинг возглавил Моргенштерн. На втором месте Скриптонит, на третьем - Kizaru. Замыкают топ-5 дуэт Miyagi & Andy Panda, а также Big Baby Tape. Эти же исполнители выпустили самые популярные треки этого года: Cristal & МОЁТ (Моргенштерн), "Дежавю" (Kizaru) и "Патрон" (Miyagi & Andy Panda).