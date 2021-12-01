На месте захоронения Градского увидели пугающий знак

Градский похоронен на Ваганьковском кладбище рядом со стеной, которая может обрушиться
Певца и музыканта Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, пишет "Московский комсомолец".
Могила музыканта находится рядом со стеной, на которой висит объявление: "Опасная зона! Обрушение забора!".
Актер Леонид Ярмольник, который пришел проститься с Градским, назвал это символичным.
"Его хоронят рядом со стеной, которая может разрушиться, и это как бы разрушает два пространства... Он был недосягаем, человек-восторг. И в том, что касалось дружбы, он тоже был - восторг", - сказал Ярмольник.
Охранники предположили, что предупреждающее об обрушении объявление на стене написано "на всякий случай", а местные бабушки заверили, что забор был построен недавно, и опасности нет, пишет "Московский комсомолец".
72-летнего Градского экстренно госпитализировали 26 ноября. Через два дня он умер в реанимации. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Состояние здоровья музыканта резко ухудшилось после того, как в сентябре он переболел коронавирусом. Градский с трудом дышал и передвигался, на съемках «Голоса» при нем всегда дежурил врач.