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35 минут назад

Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью

Певец Леонид Агутин пришел проститься с композитором Александром Градским в «Градский холл» и рассказал, как переживает смерть коллеги по шоу «Голос». Как сообщает Life, исполнитель отметил, что перед смертью Градский стал вести себя странно.

Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам". Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить», — сказал Агутин.

Исполнитель отметил, что перед смертью Градский вел себя странно — стал часто хвалить участников «Голоса». По мнению Агутина, «это было не к добру», поскольку обычно композитор говорил: «Сделал хорошо, но не расслабляйся».

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский холл».

Ранее друг Градского, журналист Андрей Караулов назвал роковой ошибкой решение композитора стать наставником в десятом сезоне шоу «Голос». По его словам, музыкант сам довел себя до гибели, поскольку «поехал в "Останкино" на кровати».

Шоу-бизнес,Андрей Караулов,Александр Градский,Леонид Агутин,
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