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16 минут назад

Сын Градского заявил о риске лишиться театра

Сын артиста Александра Градского Даниил намекнул на попытки забрать у его семьи основанный отцом театр «Градский холл». Об этом сообщает Telegram-канал журнала Super.

Сын Градского заявил о риске лишиться театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам бизнесмена и музыканта, он ничего не может заявить о дальнейшей судьбе учреждения, однако отметил, что «по всей видимости, уже принято какое-то решение». Градский-младший подчеркнул, что не знает, удастся ли сохранить труппу и дух этого театра.

«У нас в стране есть такая тенденция: мы очень любим получать. А вот Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: "Дань, ты отдай больше, и ты еще больше в десять крат получишь". Он жил этим местом», — поделился сын Градского.

Даниил добавил, что «Градский холл» находится во владении города, но его отец вложил в этот проект много сил и средств. По словам сына, каждый микрофон был куплен на деньги композитора.

Напомним, Народный артист России Александр Градский скончался в Москве 28 ноября. Днем ранее его доставили в больницу с подозрением на инсульт. За свою жизнь он выпустил более 40 альбомов, принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец. В 2010-х музыкант стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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