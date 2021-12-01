Звезда "Битвы экстрасенсов" умерла от COVID-19

По словам собеседника издания, с Ольгой он познакомился, когда переехал в 2012 году в Москву. "Проводили совместно семинары, любили гулять, встречались дома то у нее, то у меня - в общем, близко дружили", говорит Карагай. Вспоминая ушедшую как человека жизнерадостного, позитивного, упрямого и искреннего.