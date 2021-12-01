Сын Градского сообщил о риске потерять театр актера

"У нас в стране есть такая тенденция: мы очень любим получать. А вот Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: "Дань, ты отдай больше, и ты еще больше в десять крат получишь". Он жил этим местом. Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение. Не знаем, сможем ли мы сохранить дух этого места и эту потрясающую труппу", - сказал он.