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13 минут назад

Сын Градского намекнул, что у семьи хотят отобрать театр артиста

Сын композитора Александра Градского Даниил на церемонии прощания намекнул, что у семьи якобы хотят забрать основанный артистом театр "Градский холл". Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Сын Градского сообщил о риске потерять театр актера
Фото: ТАССТАСС

По словам Даниила, театр принадлежит городу, хотя сам Градский вкладывал в него большие деньги и буквально купил каждый микрофон.

"У нас в стране есть такая тенденция: мы очень любим получать. А вот Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: "Дань, ты отдай больше, и ты еще больше в десять крат получишь". Он жил этим местом. Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение. Не знаем, сможем ли мы сохранить дух этого места и эту потрясающую труппу", - сказал он.

Прощание с Александром Градским прошло 1 декабря в Москве в театре "Градский холл". На гражданской панихиде присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, эстрадный исполнитель Лев Лещенко, певица Пелагея, композитор Алексей Рыбников, исполнители Григорий Лепс, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев и др.

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