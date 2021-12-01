Раскрыты подробности срочной свадьбы Градского с молодой женой

Молодая актриса Марина Коташенко сама настояла на свадьбе с композитором Александром Градским за месяц до его смерти. Как сообщает «МК», такие подробности бракосочетания пары рассказали друзья музыканта.

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Градский жил с Коташенко 17 лет в гражданском браке — за эти годы у пары родились двое сыновей. По словам друзей, Градский был против женитьбы и не понимал, куда так торопится возлюбленная. Тем не менее, она добилась официальной церемонии, однако никакой классической свадьбы с гостями и застольем у них не было.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в 11:00 мск. Похоронить его должны на Ваганьковском кладбище.