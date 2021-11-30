Молодая жена Градского не знала о нем до знакомства

Композитор Александр Градский рассказывал, что его будущая молодая супруга Марина Коташенко, которая младше его на 35 лет, при знакомстве даже не знала, кто он такой. В этом музыкант признался в одном из интервью, фрагмент которого поставили в программе «Прямой эфир». Также композитор отмечал, что их случай не похож на типичные истории знакомства состоятельных мужчин с красивыми особами.

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«Я на улице ее увидел. Это было на Новом Арбате. Я ее увидел в окно. Проехал метров 50 или 70. И поехал обратно. Спросил ее: "Вы меня знаете или нет?" Она сказала, что не знает. Я спросил: "Хотите прикоснуться к истории?" Дал ей свой телефон и назвал фамилию. Сказал, чтобы она у родителей спросила, кто я такой», — рассказывал Градский.

При первой встрече артист попросил Марину перезвонить ему, однако девушка не торопилась. Градский не вытерпел и сам связался с ней через три недели молчания с ее стороны. После этого у них завязались крепкие отношения — пара 17 лет прожила в гражданском браке. Коташенко родила Градскому двоих сыновей, а за месяц до его смерти, пара поженилась.