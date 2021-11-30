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27 минут назад

Волочкова подсказала Билану время для выпивки

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала концерт Димы Билана в Казахстане и заявила, что зрители приходят, чтобы насладиться выступлением артиста, а не смотреть на его «пьяные загоны». В беседе с «Вечерней Москвой» экс-прима Большого театра отметила, что выпивать нужно не перед концертами, а в свободное от работы время.

Волочкова подсказала Билану время для выпивки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии — это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком — это абсолютно другое», — заявила Волочкова.

При этом оправданием для Билана не является и то, что он выступал на закрытом частном мероприятии. Балерина подчеркнула, что не разделяет зрителя «по статусам».

«Не имеет значения, кооператив это или большой концерт. Мое мнение однозначно негативное о подобных ситуациях», — заключила балерина.

Напомним, что ранее в интернете появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой. После же в своем Instagram певец выпустил видео с извинениями, в котором он признался, что напился и теперь ему стыдно за свое поведение.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Анастасия Волочкова,
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