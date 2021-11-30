Волочкова подсказала Билану время для выпивки

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала концерт Димы Билана в Казахстане и заявила, что зрители приходят, чтобы насладиться выступлением артиста, а не смотреть на его «пьяные загоны». В беседе с «Вечерней Москвой» экс-прима Большого театра отметила, что выпивать нужно не перед концертами, а в свободное от работы время.
«Артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии — это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком — это абсолютно другое», — заявила Волочкова.
При этом оправданием для Билана не является и то, что он выступал на закрытом частном мероприятии. Балерина подчеркнула, что не разделяет зрителя «по статусам».
«Не имеет значения, кооператив это или большой концерт. Мое мнение однозначно негативное о подобных ситуациях», — заключила балерина.
Напомним, что ранее в интернете появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой. После же в своем Instagram певец выпустил видео с извинениями, в котором он признался, что напился и теперь ему стыдно за свое поведение.