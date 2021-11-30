Непривитый Лещенко осудил антиваксеров

«Неужели для того, чтобы эти люди поверили в настоящую опасность ужасного вируса, им надо обязательно переболеть? А потом — ведь уже доказано, что те, кто привился, переносят болезнь без летального исхода, не привитые люди плохо заканчивают, к сожалению большому. Беда ещё в том, что очень много информации такой — кухонной, о том что вакцинация влияет на генетику и прочее», — отметил Лещенко.