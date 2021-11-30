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1 час назад

Непривитый Лещенко осудил антиваксеров

Народный артист Лев Лещенко осудил антипрививочников, которые, по его мнению, не осознают серьезность ситуации. Как сообщает «КП», при этом певец сам до сих пор не сделал прививку.

Непривитый Лещенко осудил антиваксеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неужели для того, чтобы эти люди поверили в настоящую опасность ужасного вируса, им надо обязательно переболеть? А потом — ведь уже доказано, что те, кто привился, переносят болезнь без летального исхода, не привитые люди плохо заканчивают, к сожалению большому. Беда ещё в том, что очень много информации такой — кухонной, о том что вакцинация влияет на генетику и прочее», — отметил Лещенко.

Артист отметил, что людям стоится не пользоваться «какими-то слухами», а прислушиваться к советам врачей. Сам же Лещенко пока не проходил вакцинацию, поскольку полтора года назад перенес COVID-19.

«Пока у меня антитела, после болезни, в нужном количестве сохраняются. Но я сразу же привьюсь, как только появится такая необходимость», — подчеркнул певец.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,
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