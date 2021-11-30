Пелагея ответила на слухи о замене Градского в «Голосе»

Певица Пелагея прокомментировала слухи о возможной замене Александра Градского как наставника шоу «Голос». В эфире телепрограммы Первого канала «Пусть говорят» артистка назвала своего коллегу незаменимым.

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«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но, мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть», — заявила Пелагея в передаче, посвященной Градскому.

В свою очередь руководитель дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта поддержал певицу. Он также рассказал об уже отснятых двух выпусках «Голоса» с участием Александра Градского, которые еще не выходили в эфир. Однако продюсер затруднился сказать, как именно будет сделан финал шоу.

«Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет правильным и будет воспринято как единственное возможное», — подчеркнул Аксюта.

Напомним, Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября в одной из московских больниц в возрасте 72 лет. За два дня до смерти музыканта экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт.