Малахов рассказал, как Градский спас Пугачеву

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что композитор Александр Градский однажды спас от смерти певицу Аллу Пугачеву. В эфире программы «Прямой эфир» Малахов пересказал историю, которую музыкант поведал в одном из старых интервью.

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«Ей было когда-то очень плохо. Мы сидели, была большая пьянка. Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой. Полтора часа я сидел на полу, а ее голова лежала на моей ноге. Полтора часа не могла приехать скорая. Все говорили: "Да ладно!" Они думали, что это прикол», — вспоминал тогда Градский.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в 11:00 мск. Похоронить его должны на Ваганьковском кладбище.