Опубликовано музыкальное завещание Градского

Опубликовано музыкальное завещание композитора Александра Градского. Как сообщает NEWS.ru, за несколько месяцев до смерти музыкант дал интервью ведущему телеканала «Москва 24» Евгению Додолеву, в котором рассказал, что думает о зарубежных и российских исполнителях, вроде Адель, Билли Айлиш и Земфиры, а также раскрыл секрет, как не надоесть публике.

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Градский был уверен, что секрет популярности заключается в трех составляющих: талант, умение находить новые форматы в творчестве и достойное образование. Исходя из этого, композитор оценил ряд исполнителей, которых в России и мире считают иконами популярной музыки.

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В частности, Эми Уайнхаус, по мнению композитора, «поймала некий тренд и до самой своей смерти была суперпопулярной и востребованной». Ее музыка Градскому никогда не нравилась, поскольку он не видел в ней смысл. Для него она казалась переосмыслением того, что играли американские рок-группы Grateful Dead и Jefferson Airplane.

Билли Айлиш же удостоилась от Градского своеобразного комплимента — ее композитор назвал «настоящей чувихой».

При этом музыкант подчеркнул, что важно разделять «раскрученность» исполнителя и его истинный талант.

«За последнее время из новых я такой талант знаю только один — Адель. Она выходит на сцену, открывает рот — и всем конец, все умирают от восторга. Потому что это действительно потрясающе сделано, — отмечал Градский.

Российскую рок-исполнительницу Земфиру Градский отнес к «однохитовым» исполнителям. Композитор считал, что у неё «довольно-таки простое музыкальное мышление» и много повторов.

«Земфира вывалила в своём первом диске всё, что у неё было интересного, а дальше из-за недостатка музыкального образования начала тыркаться-пыркаться, пытаться выделить новые вещи, а их у неё нет», — отметил композитор.

Также Градский рассказал, что именно помогало ему не надоесть публике. В разные годы он называл себя «ремесленником» и подчеркивал, что за хороший гонорар может в любой момент выдать музыкальное произведение. В беседе с Додолевым, он признал, что в тех его заявлениях был элемент бравады и подчеркнул, что сочинять композиции — тяжёлый труд. И если его не разнообразить, автор рискует повториться.

«Когда мне мои песни надоедали, я уходил в Большой театр. Когда мне надоел Большой театр, я начал делать какие-то попытки, связанные с оперой. Когда опера надоела, я вернулся к бардовской полублатной тематике. Когда и она надоела, я стал делать бардовскую тематику с симфоническим оркестром, и это совсем другая музыка. В результате только за счёт своего образования я не был сам себе скучен», — рассказал Градский.