Собчак позавидовала супруге Чубайса

«Вчера вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане. Делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает», — рассказала Смирнова.