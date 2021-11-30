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37 минут назад

Собчак рассказала о зависти к супруге Чубайса

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что завидует жене экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотье Смирновой. В этом она призналась во время интервью с супругой политика, которое опубликовали на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Собчак позавидовала супруге Чубайса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане. Делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает», — рассказала Смирнова.

Собчак удивилась рассказу супруги чиновника и призналась, что искренне завидует их счастью.

«Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж», — заявила журналистка.

Напомним, что ранее Собчак уже обращала внимание на Чубайса — в 2020 году она записала рэп, в котором призывала его уйти от жены.

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В песне она призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

Шоу-бизнес,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Ксения Собчак,Роснано,
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