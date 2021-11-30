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26 минут назад

Стала известна стоимость имущества Градского

Скончавшийся от инсульта певец и композитор Александр Градский оказался миллионером с квартирами на Тверской и Мосфильмовской улицах столицы, по предварительным расчетам, его состояние составляет около 400 млн. рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Кто получит многомилионное наследство Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что артисту также принадлежал загородный дом в Подмосковье, расположенный в Наро-Фоминском районе. Особняк с колоннами и балконами находится в закрытом коттеджном поселке бизнес-класса «Новоглаголево», в 35 км от МКАД по Киевскому шоссе.

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В публикации отмечается, что за несколько месяцев до гибели Градский официально оформил брак с актрисой Мариной Коташенко. У них в 2014 году родился сын Александр, а в 2018 году – Иван.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского.

Жорин отметил, что Градский с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению адвоката, в нем упомянуты гражданская супруга музыканта Марна Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Сергей Жорин,
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