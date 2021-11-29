Разин предложил заступившейся за Моргенштерна Собчак «собрать манатки»

Музыкальный продюсер Андрей Разин предложил телеведущей Ксении Собчак покинуть Россию после того, как Собчак заступилась за рэпера Алишера Моргенштерна и певца Диму Билана.
«То, что она начала заступаться за наркоманов на эстраде, это для меня вообще шок. Ксения Анатольевна, может быть нам тоже собрать манатки и, как Моргенштерн, покинуть нашу страну? Вы думаете что Вы неприкасаемая? Но если Вы будете такой гадостью заниматься и уничтожать наше население своими советами и после этого будете думать, что Вам после этого будет в этой стране комфортно, то Вы заблуждаетесь.», - написал Разин в своем Instagram, заявив, что телеведущей не помогут родственные связи.
Он добавил, что поддерживает главу СК РФ Александра Бастрыкина, который «увидел, что деятели шоу-бизнеса делают с населением, приручая их к самому страшному - к наркотикам».
Ранее Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками» через социальные сети. После этого рэпер уехал сначала в Белоруссию, а оттуда — в ОАЭ. Ранее запланированные концерты в России он отменил.
Бастрыкин не впервые обращает внимание на деятельность Моргенштерна. До этого глава СК поручил проверить заявление артиста о праздновании Дня Победы в интервью Ксении Собчак, где он сказал, что не понимает, зачем праздновать День Победы, которая произошла 76 лет назад, и тратить на это государственные средства. Собчак со своей стороны заступилась за рэпера. Она напомнила, что ему 23 года, он является представителем другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад.
Собчак также вступилась за Диму Билана, который выступил в нетрезвом виде в Казахстане. По словам телеведущей, певец очень устал и предложила по-человечески понять его и посочувствовать.