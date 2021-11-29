Разин предложил заступившейся за Моргенштерна Собчак «собрать манатки»

«То, что она начала заступаться за наркоманов на эстраде, это для меня вообще шок. Ксения Анатольевна, может быть нам тоже собрать манатки и, как Моргенштерн, покинуть нашу страну? Вы думаете что Вы неприкасаемая? Но если Вы будете такой гадостью заниматься и уничтожать наше население своими советами и после этого будете думать, что Вам после этого будет в этой стране комфортно, то Вы заблуждаетесь.», - написал Разин в своем Instagram, заявив, что телеведущей не помогут родственные связи.