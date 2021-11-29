Богомолов прилюдно унизил Собчак

Режиссер Константин Богомолов отчитал жену Ксению Собчак за опоздание, сообщает «Словодел».
29 ноября в Москве состоялась презентация закрытого клуба Богомолова «Фаустас». Основатель клуба рассказал гостям мероприятия о концепции заведения и прочел лекцию о современном искусстве.
Настроение Константина Богомолова немного омрачило опоздание жены. Когда Ксения Собчак все же появилась в зале, Богомолов заявил с нескрываемым раздражением: «Можно побыстрее?».
Поклонники пары уже гадают соцсетях, не означает ли небольшой разлад более глубоких проблем в отношениях супругов.
Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала брак Ксении Собчак и Константина Богомолова «чистым пиаром» и предрекла паре скорое расставание.