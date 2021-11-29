В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
25 минут назад

Богомолов прилюдно унизил Собчак

Режиссер Константин Богомолов отчитал жену Ксению Собчак за опоздание, сообщает «Словодел».

Богомолов прилюдно унизил Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29 ноября в Москве состоялась презентация закрытого клуба Богомолова «Фаустас». Основатель клуба рассказал гостям мероприятия о концепции заведения и прочел лекцию о современном искусстве.

Настроение Константина Богомолова немного омрачило опоздание жены. Когда Ксения Собчак все же появилась в зале, Богомолов заявил с нескрываемым раздражением: «Можно побыстрее?».

Поклонники пары уже гадают соцсетях, не означает ли небольшой разлад более глубоких проблем в отношениях супругов.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала брак Ксении Собчак и Константина Богомолова «чистым пиаром» и предрекла паре скорое расставание.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители