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42 минуты назад

Участник «Голоса» рассказал о последнем съемочном дне Градского

Участник шоу «Голос» Александр Шпагин рассказал о последнем съемочном дне Александра Градского. По словам певца, которые приводит «Дни.ру», композитор уже тогда чувствовал себя плохо, за кадром постоянно дежурили врачи.

Участник «Голоса» рассказал о последнем съемочном дне Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шпагин отметил, что был рад попасть в команду к Градскому. Вокруг композитора ходили слухи, что он очень строгий и требовательный, но на деле все оказалось не так. Шпагину он показался добрым, улыбчивым, открытым и мягким человеком, «напоминающим ребенка».

«К счастью, я успел ему сказать, как уважаю его и преклоняюсь перед его талантом, низко ему поклонился, а он улыбнулся и пожелал мне удач», — отметил участник «Голоса».

В последний раз Шпагин видел Градского во время съемок «поединков». И уже тогда композитор плохо себя чувствовал, подчеркнул певец.

«С ним на съемку даже приезжали врачи и дежурили постоянно за кадром. Но надо иметь огромное мужество, чтобы выдержать многочасовую съемку, участвовать в обсуждениях своих и не своих подопечных. Многие знали, что он болел, но он стоически приходил и творил!»

Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября в московской больнице, куда его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Медики не смогли спасти композитора. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Шоу-бизнес,Александр Шпагин,Александр Градский,
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