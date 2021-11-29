«Перевернул все с ног на голову»»: Шаляпин ответил на оскорбления Дробыша

«Оскорблял Филиппа Киркорова, Дмитрия Колдуна, Валерию, которая в плане репутации вообще никогда не была замечена в скандалах. Я считаю, все это не красит Дробыша. И от меня, не могу понять почему, не может отвязаться уже 15 лет. Мы не сотрудничаем с ним с 2006 года, но он продолжает вспоминать этот абсолютно нелепый случай, перевернув его с ног на голову. Там все было не так. Мне хочется пожелать, чтобы он все-таки вернулся к тому, чтобы писать песни. По большому счету Виктор Яковлевич за последние 10 лет не написал ни одного хита. Все его заслуги остались далеко в прошлом, поэтому, может быть, таким образом он пытается вернуть интерес к себе. Но оскорблять того же Киркорова просто нелепо. Он выдающийся артист, известный, и трудяга к тому же, это только уважение вызывает или зависть. А когда человек завидует, он начинает поливать другого грязью. Это путь в никуда», — подчеркнул Шаляпин.