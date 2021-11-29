Российского певца и композитора Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщается на сайте театра «Градский холл».

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«Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13.30», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что близкие умершего композитора Александра Градского предложили похоронить его не в том месте, которое он завещал. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

До этого утверждалось, что Градского похоронят на Кузьминском кладбище рядом с родителями, поскольку якобы такова была последняя воля народного артиста России.

Александр Градский умер в возрасте 72 лет в ночь на 28 ноября. Артиста был госпитализирован 26 ноября с подозрением на инсульт. Предположительно, у Градского произошел инфаркт головного мозга.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Александра Градского.