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«Уже готовенький»: Соседов резко высказался о пьяном выступлении Билана в Казахстане

Вечерняя Москва
51 минуту назад

Выступление артистов эстрады на сцене в нетрезвом виде является недопустимой и позорной ситуацией, которую следует исключить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя концерт певца Димы Билана в Казахстане.

«Уже готовенький»: Соседов о пьяном выступлении Билана
Фото:  Youtube / 60 минут Youtube / 60 минут

Собеседник «ВМ» отметил, что выход к зрителям «под градусом» — это признак неуважения к гостям:

— Разумеется, Билан выступал в Казахстане на закрытой вечеринке, которая не афишная, где собрались люди, заплатившие за его выступление. Здесь я не могу ничего сказать, поскольку это не общенародный концерт, а частный случай. А вот если он вышел был на сцену Кремлевского дворца, например, будучи пьяным, вот в таком случае это был бы позор.

Соседов отметил, что ни один артист эстрады не имеет морального права выходить к зрителю, который купил билет на его концерт, в пьяном состоянии.

— Это все равно что офисный сотрудник явится в компанию под градусом или курьер приедет к вам с доставкой, но уже «готовенький». В советские времена за такое поведение артистов жестко наказывали, снимали часть зарплат, премий, званий, выносили эту ситуацию на партийные собрания. Наверное, и сейчас нужен такой подход, но на самом деле у нас есть Кодекс законов о труде, где все это прописано давно.

Музыкальный критик отметил, что Билан не единственный артист, который, приняв на грудь, выходил на сцену:

— А Бузова, Серов, Шура? Таких артистов много было и будет.

Видеоролик с выступления Димы Билана артиста на свадьбе в Казахстане накануне появился в Сети. На кадрах видно, что музыкант находится в явно измененном состоянии. Певец во время выступления шатался из стороны в сторону, он был рассеянный и у него заплетался язык.

Позже на своей странице в Instagram-аккаунте певец попытался объяснить свое поведение на выступлении, выложив множество сториз. Однако пользователи Сети предположили, что и во время ролика с объяснением артист был пьян.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Дима Билан,
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