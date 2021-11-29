«Уже готовенький»: Соседов о пьяном выступлении Билана

— Это все равно что офисный сотрудник явится в компанию под градусом или курьер приедет к вам с доставкой, но уже «готовенький». В советские времена за такое поведение артистов жестко наказывали, снимали часть зарплат, премий, званий, выносили эту ситуацию на партийные собрания. Наверное, и сейчас нужен такой подход, но на самом деле у нас есть Кодекс законов о труде, где все это прописано давно.