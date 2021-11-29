Покинувшего Россию рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае

Российского рэпера Алишера Моргенштерна вместе с супругой Диларой Зинатуллиной сняли на видео в Дубае . Запись разместил в TikTok менеджер музыканта Артем Клюшин .

На кадрах жена Моргенштерна везет его на каталке, вероятней всего, к зданию аэропорта.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель покинул Россию, в связи с чем запланированный на 26 ноября концерт в столичном клубе Gipsy был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Моргенштерн находится в Дубае.