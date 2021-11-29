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Покинувшего Россию рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае

Александр Кузьмин
43 минуты назад

Российского рэпера Алишера Моргенштерна вместе с супругой Диларой Зинатуллиной сняли на видео в Дубае. Запись разместил в TikTok менеджер музыканта Артем Клюшин.

«Угадайте где», — подписал публикацию ее автор.

На кадрах жена Моргенштерна везет его на каталке, вероятней всего, к зданию аэропорта.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель покинул Россию, в связи с чем запланированный на 26 ноября концерт в столичном клубе Gipsy был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Моргенштерн находится в Дубае.

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