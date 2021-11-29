Что стало с секс-символом 90-х Еленой Кондулайнен

Советскую актрису Елену Кондулайнен, которая не побоялась сняться обнаженной в кино и для мужского журнала, называли секс-символом и секс-бомбой. В 90-х годах ей прочили блестящую карьеру, а поклонники были готовы носить на руках.

24 июля 2020 года звезду 90-х госпитализировали с инсультом в одну из московских больниц. В СМИ появилась информация, что она не может самостоятельно передвигаться и с трудом разговаривает.