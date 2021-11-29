В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту

Что стало с секс-символом 90-х Еленой Кондулайнен

Александр Котлеткин
1 час назад

Советскую актрису Елену Кондулайнен, которая не побоялась сняться обнаженной в кино и для мужского журнала, называли секс-символом и секс-бомбой. В 90-х годах ей прочили блестящую карьеру, а поклонники были готовы носить на руках.

Советскую актрису Елену Кондулайнен, которая не побоялась сняться обнаженной в кино и для мужского журнала, называли секс-символом и секс-бомбой
1/10 Советскую актрису Елену Кондулайнен, которая не побоялась сняться обнаженной в кино и для мужского журнала, называли секс-символом и секс-бомбой
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В 90-х годах ей прочили блестящую карьеру, а поклонники были готовы носить на руках
2/10 В 90-х годах ей прочили блестящую карьеру, а поклонники были готовы носить на руках
Фото: ТАСС
24 июля 2020 года звезду 90-х госпитализировали с инсультом в одну из московских больниц
3/10 24 июля 2020 года звезду 90-х госпитализировали с инсультом в одну из московских больниц
Фото: РИА Новости
В СМИ появилась информация, что она не может самостоятельно передвигаться и с трудом разговаривает
4/10 В СМИ появилась информация, что она не может самостоятельно передвигаться и с трудом разговаривает
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В Театре Луны, в котором играла Елена Кондулайнен, рассказали, что после инсульта она замкнулась в себе и перестала выходить на связь
5/10 В Театре Луны, в котором играла Елена Кондулайнен, рассказали, что после инсульта она замкнулась в себе и перестала выходить на связь
Фото: ТАСС
При этом близкая подруга артистки Марина Миронова утверждает, что та идет на поправку
6/10 При этом близкая подруга артистки Марина Миронова утверждает, что та идет на поправку
Фото: ТАСС
Актриса Елена Кондулайнен в роли Мальвы на съемках художественного фильма режиссера Геннадия Васильева "Русь изначальная", 1986 год
7/10 Актриса Елена Кондулайнен в роли Мальвы на съемках художественного фильма режиссера Геннадия Васильева "Русь изначальная", 1986 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Артистка Елена Ивановна Кондулайнен, 1993 год
8/10 Артистка Елена Ивановна Кондулайнен, 1993 год
Фото: ТАСС
Елена Кондулайнен выступает в вечернем шоу, 1994 год
9/10 Елена Кондулайнен выступает в вечернем шоу, 1994 год
Фото: ТАСС
Актриса Елена Кондулайнен на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля у концертного зала "Россия", 2017 год
10/10 Актриса Елена Кондулайнен на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля у концертного зала "Россия", 2017 год
Фото: ТАСС

24 июля 2020 года звезду 90-х госпитализировали с инсультом в одну из московских больниц. В СМИ появилась информация, что она не может самостоятельно передвигаться и с трудом разговаривает.

В Театре Луны, в котором играла Елена Кондулайнен, рассказали, что после инсульта она замкнулась в себе и перестала выходить на связь. При этом близкая подруга артистки Марина Миронова утверждает, что та идет на поправку. Какой была, и какой стала Елена Кондулайнен в фоторепортаже «Рамблера».

Шоу-бизнес,Фото,Елена Кондулайнен,Марина Миронова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители