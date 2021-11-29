Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян в разговоре с "Рамблером" прокомментировал конфликт между Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем, вызванный резкими заявлениями композитора в адрес певца.
«Я думаю, что причина таких заявлений Дробыша - в его, мягко сказать, не очень дружелюбном и саркастическом отношении к Филиппу Киркорову. Часто, на мой взгляд, неоправданном. Есть добрые люди, есть люди злые. В данном случае Дробыш демонстрирует вторую сторону этих двух качеств. Это не первый "наскок" Дробыша на Филиппа Киркорова. Безусловно, у Дробыша есть право говорить то, что он думает, практически о любом человеке. С другой стороны, есть такое понятие как этика, этика отношений. И есть нормы приличия, через которые уважающий прежде всего себя человек никогда не будет переступать. К сожалению, все эти качества в данном случае Виктор не очень хорошо продемонстрировал. А Филипп, естественно, имеет право реагировать на любые заявления, тем более касающиеся его лично. Мне кажется, что его реакция в этом смысле вполне оправдана. Он давно показал себя человеком, который не спускает каких-то выпадов. Мы сейчас не будем углубляться в вопрос - справедливых или несправедливых, но он часто становится объектом нападок. Мы помним недавнюю достаточно громкую историю, связанную с Нателлой Крапивиной. Киркоров не дает спуска таким вещам, это в его характере. У него бойцовский, боевой характер. И он всегда реагирует так, как считает нужным. Это человек, который защищает свою честь, свое достоинство, свое представление о прекрасном. Мне кажется, он вполне адекватно отреагировал на масштаб того критического заявления, которое было сделано в его адрес», - отметил Гаспарян.
Вместе с тем он оценил возможность обращения Киркорова в суд после заявлений Дробыша в его адрес.
«Теоретически такая возможность есть, но это опять же надо спрашивать у Филиппа, насколько ему хотелось бы идти в суд. Потому что понятно, что это достаточно муторная, долгая, очень нудная процедура. И (возникает вопрос), насколько он готов потратить часть своей жизненной энергии, которой он дорожит, которую он бережет для своих очередных ярких творческих проектов, вызвавших такое саркастическое отношение со стороны, в том числе, Дробыша и некоторых других деятелей, которые достаточно ревниво наблюдают за деятельностью коллеги, обладающего статусом "поп-короля"? В принципе такая возможность есть. Но воспользуется ли он этой возможностью, пойдет ли в суд, будет ли он туда вытаскивать все это "грязное белье", полоскать, давая тем самым абсолютно неисчерпаемое поле для всевозможного рода спекуляций, в том числе и нам, журналистам? Я не знаю, захочет ли он это сделать, тут предполагать очень сложно. Мне кажется, что вряд ли он пойдет в суд, чтобы не будировать эту тему дальше. Но такая возможность есть», - заключил музыкальный критик.
Ранее телеканал «Муз-ТВ» выпустил анонс интервью Дробыша с нарезкой заявлений композитора разных периодов, где он нелестно отзывался о Киркорове. В комментариях под видео в соцсети исполнитель написал, что презирает композитора.