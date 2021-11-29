«Я думаю, что причина таких заявлений Дробыша - в его, мягко сказать, не очень дружелюбном и саркастическом отношении к Филиппу Киркорову. Часто, на мой взгляд, неоправданном. Есть добрые люди, есть люди злые. В данном случае Дробыш демонстрирует вторую сторону этих двух качеств. Это не первый "наскок" Дробыша на Филиппа Киркорова. Безусловно, у Дробыша есть право говорить то, что он думает, практически о любом человеке. С другой стороны, есть такое понятие как этика, этика отношений. И есть нормы приличия, через которые уважающий прежде всего себя человек никогда не будет переступать. К сожалению, все эти качества в данном случае Виктор не очень хорошо продемонстрировал. А Филипп, естественно, имеет право реагировать на любые заявления, тем более касающиеся его лично. Мне кажется, что его реакция в этом смысле вполне оправдана. Он давно показал себя человеком, который не спускает каких-то выпадов. Мы сейчас не будем углубляться в вопрос - справедливых или несправедливых, но он часто становится объектом нападок. Мы помним недавнюю достаточно громкую историю, связанную с Нателлой Крапивиной. Киркоров не дает спуска таким вещам, это в его характере. У него бойцовский, боевой характер. И он всегда реагирует так, как считает нужным. Это человек, который защищает свою честь, свое достоинство, свое представление о прекрасном. Мне кажется, он вполне адекватно отреагировал на масштаб того критического заявления, которое было сделано в его адрес», - отметил Гаспарян.