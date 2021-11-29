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Тимати показал на видео раритетную машину за 74 млн рублей

Александр Кузьмин
49 минут назад

Российский рэпер Тимати похвастался новым автомобилем за 74 миллиона рублей. Видео с раритетным Mercedes-Benz 300SL музыкант и предприниматель опубликовал на своей странице в Instagram.

«Покидая молодежную лигу», – подписал ролик Тимати.

Mercedes-Benz 300SL начали выпускать в 1954 году после успешной презентации в Нью-Йорке в 1953-м. Публика прозвала немецкий спорткар Gullwing, что в переводе означает «крыло чайки». Такое романтическое прозвище машина получила благодаря своему внешнему виду – с открытыми дверями она напоминала взлетающую птицу.

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