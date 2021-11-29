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Тимати похвастался новой машиной за 74 миллиона рублей

Lenta.ru
1 час назад

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, показал фанатам свой новый автомобиль. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте.

38-летний музыкант купил винтажный Mercedes-Benz 300SL серебристого цвета с красным салоном. Он не раскрыл подробности комплектации машины. Стоимость подобного спорткара начинается как минимум от миллиона долларов (74,9 миллиона рублей). Например, в июле аналогичный Mercedes продали за 1,3 миллиона долларов (98,3 миллиона рублей).

Тимати показал свою «счастливую пенсию»

Известно, что Mercedes-Benz 300SL — первый спортивный автомобиль торговой марки Mercedes-Benz послевоенного периода, производство которого началось в 1955 году. В сторис Тимати подчеркнул, что планирует ездить на автомобиле только в летнее время. «Чутка прогадал с сезоном», — написал он, похваставшись роскошной покупкой перед поклонниками.

В мае Тимати приобрел другой спорткар — Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. На размещенных в Instagram кадрах певец зашел в салон вместе с сыном Ратмиром. Известно, что на тот момент цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» составляла 39,7 миллиона рублей.
Шоу-бизнес,Видео,Тимати,
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