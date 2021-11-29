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Скрывал болезнь до конца: умер Вирджил Абло

Газета.Ru
1 час назад

Американский модельер, креативный директор Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер от рака. Об этом в воскресенье, 28 ноября, совместно сообщили компания LVMH и бренды, которыми руководил дизайнер.

Американский модельер, креативный директор Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер от рака. Об этом в воскресенье, 28 ноября, совместно сообщили компания LVMH и бренды, которыми руководил дизайнер.
1/11 Американский модельер, креативный директор Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер от рака. Об этом в воскресенье, 28 ноября, совместно сообщили компания LVMH и бренды, которыми руководил дизайнер.
Фото: Reuters
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Модельеру был 41 год. Диагноз «ангиосаркома сердца» ему поставили в 2019 году, однако тот факт, что он борется с опасной и редкой болезнью болезнью, скрывали от огласки.
2/11 Модельеру был 41 год. Диагноз «ангиосаркома сердца» ему поставили в 2019 году, однако тот факт, что он борется с опасной и редкой болезнью болезнью, скрывали от огласки.
Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press
Вирджил Абло — выходец из семьи эмигрантов из Ганы: его мать была швеей, а отец работал менеджером в магазине краски.
3/11 Вирджил Абло — выходец из семьи эмигрантов из Ганы: его мать была швеей, а отец работал менеджером в магазине краски.
Фото: Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM/Reuters
Он вырос в Рокфорде, штат Иллинойс: после обучения в католической школе Вирджил Абло получил диплом бакалавра в области инженерии в Университете Висконсина-Мэдисона, а после окончил Иллинойсский технологический институт — он вышел в 2006 году оттуда магистром архитектуры.
4/11 Он вырос в Рокфорде, штат Иллинойс: после обучения в католической школе Вирджил Абло получил диплом бакалавра в области инженерии в Университете Висконсина-Мэдисона, а после окончил Иллинойсский технологический институт — он вышел в 2006 году оттуда магистром архитектуры.
Фото: Reuters
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Свою жизнь, однако, он связал с модой и музыкой — Вирджил Абло известен не только как модельер, который превратил уличную моду в высокое искусство, но и как диджей.
5/11 Свою жизнь, однако, он связал с модой и музыкой — Вирджил Абло известен не только как модельер, который превратил уличную моду в высокое искусство, но и как диджей.
Фото: Amy Harris/Invision/AP
В 2009 году Абло поступил на стажировку в модный дом Fendi — в том же классе вместе с ним проходил обучение рэпер Канье Уэст. Это стало началом плодотворного сотрудничества: позже Канье Уэст пригласит коллегу возглавить его креативное агенство Donda.
6/11 В 2009 году Абло поступил на стажировку в модный дом Fendi — в том же классе вместе с ним проходил обучение рэпер Канье Уэст. Это стало началом плодотворного сотрудничества: позже Канье Уэст пригласит коллегу возглавить его креативное агенство Donda.
Фото: Kristin Callahan/Global Look Press
В 2013 году Абло создал собственный бренд одежды Off-White: его уличный стиль быстро завоевал подиумы — уже в 2014 году он показал коллекцию женской одежды на Неделе моды в Париже, обратив на себя внимание самых влиятельных людей мира моды.
7/11 В 2013 году Абло создал собственный бренд одежды Off-White: его уличный стиль быстро завоевал подиумы — уже в 2014 году он показал коллекцию женской одежды на Неделе моды в Париже, обратив на себя внимание самых влиятельных людей мира моды.
Фото: Nataliya Petrova/Global Look Press
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На пост креативного директора мужской линейки Louis Vuitton Вирджила Абло пригласили в 2018 году — он стал первым темнокожим модельером, занявшим пост в модном доме.
8/11 На пост креативного директора мужской линейки Louis Vuitton Вирджила Абло пригласили в 2018 году — он стал первым темнокожим модельером, занявшим пост в модном доме.
Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Благодаря этому на следующий год бренд отчитался о 20-процентном росте продаж.
9/11 Благодаря этому на следующий год бренд отчитался о 20-процентном росте продаж.
Фото: Thibault Camus/AP
А самого Вирджила Абло журнал Time включил в 2018-м в число 100 самых влиятельных людей мира. В 2019 году в Музее современного искусства в Чикаго прошла выставка, посвященная работам Вирджила Абло в области искусства, дизайна и музыки.
10/11 А самого Вирджила Абло журнал Time включил в 2018-м в число 100 самых влиятельных людей мира. В 2019 году в Музее современного искусства в Чикаго прошла выставка, посвященная работам Вирджила Абло в области искусства, дизайна и музыки.
Фото: Evan Agostini/Invision/AP
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У модельера остались жена и двое детей.
11/11 У модельера остались жена и двое детей.
Фото: Eric Reed/Invision for DEW/AP

Модельеру был 41 год. Диагноз «ангиосаркома сердца» ему поставили в 2019 году, однако тот факт, что он борется с опасной и редкой болезнью болезнью, скрывали от огласки.

Вирджил Абло — выходец из семьи эмигрантов из Ганы: его мать была швеей, а отец работал менеджером в магазине краски. Он вырос в Рокфорде, штат Иллинойс: после обучения в католической школе Вирджил Абло получил диплом бакалавра в области инженерии в Университете Висконсина-Мэдисона, а после окончил Иллинойсский технологический институт — он вышел в 2006 году оттуда магистром архитектуры. Свою жизнь, однако, он связал с модой и музыкой — Вирджил Абло известен не только как модельер, который превратил уличную моду в высокое искусство, но и как диджей.

В 2009 году Абло поступил на стажировку в модный дом Fendi — в том же классе вместе с ним проходил обучение рэпер Канье Уэст. Это стало началом плодотворного сотрудничества: позже Канье Уэст пригласит коллегу возглавить его креативное агенство Donda. В 2013 году Абло создал собственный бренд одежды Off-White: его уличный стиль быстро завоевал подиумы — уже в 2014 году он показал коллекцию женской одежды на Неделе моды в Париже, обратив на себя внимание самых влиятельных людей мира моды.

На пост креативного директора мужской линейки Louis Vuitton Вирджила Абло пригласили в 2018 году — он стал первым темнокожим модельером, занявшим пост в модном доме. Благодаря этому на следующий год бренд отчитался о 20-процентном росте продаж. А самого Вирджила Абло журнал Time включил в 2018-м в число 100 самых влиятельных людей мира. В 2019 году в Музее современного искусства в Чикаго прошла выставка, посвященная работам Вирджила Абло в области искусства, дизайна и музыки.

У модельера остались жена и двое детей.

Шоу-бизнес,Фото,Louis Vuitton,Журнал Time,
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