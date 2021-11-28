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Шушкина призналась, что не звонила главврачу Боткинской больницы

News.ru
46 минут назад

Актриса Мария Шукшина опровергла информацию в СМИ о том, что пыталась связаться с главным врачом Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денисом Гусевым. По её словам, никакой логики не было в том, чтобы звонить из Москвы в Санкт-Петербург, так как в столице больниц хватает. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Шушкина опровергла свой звонок главврачу Боткинской больницы
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look PressNatalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Я уже, оказывается, и главврачу Боткинской больницы звонила (ага, из Москвы, а то здесь нет больниц). Уважаемые (возможно, кем-то) журналисты и редакторы! Сегодня начался Рождественский пост. Может, стоит о душе подумать? Время подходящее, — написала Шукшина.

Она призвала людей «хотя бы на время поста прекратить лгать, клеветать, разжигать в обществе рознь и ненависть».

Ранее антипрививочники после посещения «красной зоны» московской больницы имени Филатова обвинили пациентов с коронавирусом в том, что они неестественно «страдают». По словам женщины, все мужчины гладко выбриты и даже не кашляют.

Она добавила, что в больнице лежал мужчина с ампутированной ногой, который, по мнению женщины, очень хорошо подготовил свою речь, а её собеседник согласился, что это на самом деле актёры.

Шоу-бизнес,Денис Гусев,Мария Шукшина,
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