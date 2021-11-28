В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Молодая жена обманула Гогена Солнцева

Ирина Лебедева
34 минуты назад

В телепрограмме «Прямой эфир» Андрея Малахова стало известно, что новоиспеченная супруга обманула эпатажного шоумена Солнцева. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Молодая жена обманула Гогена Солнцева
Фото: InstagramInstagram

Появившаяся в студии врач озвучила результаты УЗИ новой жены и одновременно падчерицы Гогена Солнцева.

«Беременности там нет и не было. Она не беременная. Бывают нарушения цикла. Ей надо просто полечиться. Гогена получается, что просто обманули», - заявила доктор.

Гоген Солнцев с руганью и криками сбежал из студии.

«Десять миллионов на свадьбу зря. Если это лгунья меня развела на свадьбу из-за ребенка, то я последний дурак. Ты обманула меня!» - кричал он.

Гоген Солнцев заявил, что нанял охрану стоимостью 300 тысяч рублей, чтобы защититься от бывшей жены Екатерины Терешкович. Ранее 66-летняя Терешкович сообщила, что намеревается посадить шоумена в тюрьму, чтобы «больше ни одна порядочная и наивная женщина не угодила в грязные лапы этого альфонса и проходимца».

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители