Молодая жена обманула Гогена Солнцева

В телепрограмме «Прямой эфир» Андрея Малахова стало известно, что новоиспеченная супруга обманула эпатажного шоумена Солнцева. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Беременности там нет и не было. Она не беременная. Бывают нарушения цикла. Ей надо просто полечиться. Гогена получается, что просто обманули», - заявила доктор.

«Десять миллионов на свадьбу зря. Если это лгунья меня развела на свадьбу из-за ребенка, то я последний дурак. Ты обманула меня!» - кричал он.

Гоген Солнцев заявил, что нанял охрану стоимостью 300 тысяч рублей, чтобы защититься от бывшей жены Екатерины Терешкович. Ранее 66-летняя Терешкович сообщила, что намеревается посадить шоумена в тюрьму, чтобы «больше ни одна порядочная и наивная женщина не угодила в грязные лапы этого альфонса и проходимца».