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Началась борьба за наследство Руслановой

Ирина Лебедева
1 час назад

Нина Русланова не была особенно богата. Но все-таки она оставила после себя квартиру в центре Москвы и дачу. Сейчас наследники буду определяться – ком останется имущество покойной.

Началась борьба за наследство Нины Руслановой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народную артистку Российской Федерации Нину Русланову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище в прошлую среду. Проводить ее в последний путь пришли и ее первый супруг Геннадий Рудаков, так и последний, Рафкат Габитов.

Русланова и Габитов прожили вместе более 30 лет. Все считали, что пара узаконила свои отношения еще в 90-е годы. Однако дочь Руслановой заявляет, что брак был неофициальным.

«У Нины Ивановны был только один муж, и он — мой папа. Больше никаких официальных мужей у нее не было», — говорит Олеся Рудакова.

В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказывалось мнение, что Олеся опасается, что Габитов будет претендовать на квартиру ее мамы. Жилплощадь хоть и не особенно велика, но расположена на Арбате, и поэтому стоит достаточно дорого.

Сам Рафкат не комментирует эту ситуацию и никаких претензий пока не предъявляет. У звукооператора есть своя квартира в Санкт-Петербурге, где он и живет – с Руслановой у него был гостевой брак, пара виделась наездами, - информирует Экспресс Газета.

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники, некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени.

Шоу-бизнес,Геннадий Рудаков,Нина Русланова,НТВ,
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