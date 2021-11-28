Тимати показал свою «счастливую пенсию»

Рэпер Тимур Юнусов, известный публике как Тимати, разместил в инстаграме видеоролик, в котором показал свое новое приобретение - раритетный Mercedes-Benz 300SL. Стоимость такого автомобиля начинается от $1 млн (75 млн рублей).

Фото: Instagram Instagram

«Счастливая пенсия» - написал рэпер в микроблоге.

И уточнил:

«Покидая молодежную лигу».

Тимати по данным журнала Forbes занимает четвертое место среди самых успешных звезд шоу-бизнеса в России. Его доход за год оценен в $10,4 млн.

Тимур Юнусов, известный рэпер, становится и известным бизнесменом. Он один из немногих, кто смог увеличить свои доходы во время пандемийных ограничений и попасть в ТОП-5 списка Forbes среди самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта.