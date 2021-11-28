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Тимати показал свою «счастливую пенсию»

Ирина Лебедева
11 минут назад

Рэпер Тимур Юнусов, известный публике как Тимати, разместил в инстаграме видеоролик, в котором показал свое новое приобретение - раритетный Mercedes-Benz 300SL. Стоимость такого автомобиля начинается от $1 млн (75 млн рублей).

Тимати показал свою «счастливую пенсию»
Фото: InstagramInstagram

«Счастливая пенсия» - написал рэпер в микроблоге.

И уточнил:

«Покидая молодежную лигу».

Тимати по данным журнала Forbes занимает четвертое место среди самых успешных звезд шоу-бизнеса в России. Его доход за год оценен в $10,4 млн.

Тимур Юнусов, известный рэпер, становится и известным бизнесменом. Он один из немногих, кто смог увеличить свои доходы во время пандемийных ограничений и попасть в ТОП-5 списка Forbes среди самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта.

Если Юнусова раньше упрекали в том, что его творческую карьеру финансировал отец, бизнесмен Юнусов-старший, то сейчас очевидно, что рэпер прочно стоит на ногах сам.
Шоу-бизнес,Тимати,Forbes,
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