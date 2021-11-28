Лоза и Шукшина объяснили свое отсутствие в «красной зоне»

Мария Шукшина и Юрий Лоза объяснили свое отсутствие на экскурсии в "красной зоне" больницы Санкт-Петербурга.

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Юрий Лоза накануне встречи, как сообщают СМИ, подтвердил свой визит. Однако в итоге на экскурсию не пришел, хотя медики прождали его почти час. Об этом пишет gazeta.ru.

«Была цель объяснить ему, что не надо вот эту ложную, непроверенную антивакцинальную информацию транслировать среди тех людей, которые его слушают», — сказал главврач больницы Денис Гусев.

Тем не менее музыкант заявил, что не собирался на встречу изначально.

«Чтобы мне было хреново? Чтобы я сам убедился, как плохо болеть? В больнице существует внутрибольничная инфекция. Никто этого не отменял, это вам скажет любой врач».

Мария Шукшина утверждает, что лично долго дозванивалась Денису Гусеву, но ее с ним так и не соединили.

В приемной Гусева ее переадресовали на номер «горячей линии» по коронавирусу.

«Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить "красную зону"», — требует актриса.