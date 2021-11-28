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Определено место прощания с Градским

Ирина Лебедева
1 час назад

Траурная церемония прощения с народным артистом Российской Федерации, композитором, актером и певцом Александром Градским состоится 1 декабря в помещении театра «Градский холл» по адресу Москва, Коровий вал, дом 3 стр.1. Эту информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию театра.

Определено место прощания с Градским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено", - объяснил собеседник агентства.

Решение о кладбище, где будет похоронен Александр Градский, пока еще не принято. По данным СМИ, это может быть Кузьминское кладбище, где могилы родителей композитора.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Он был одним из основоположников русского рока. Первую сольную пластинку музыкант выпустил в 1973 году.

Александр Градский был лауреатом Государственной премии РФ, работал в проекте «Голос», являлся художественным руководителем театра «Градский Холл». Автор нескольких сотен песен, в том числе, на собственные стихи, музыки к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Интерфакс,
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