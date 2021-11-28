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Собчак попросила «по-человечески понять и посочувствовать» Билану

Ирина Лебедева
25 минут назад

В СМИ и социальных сетях сейчас широко обсуждается странное выступление певца Димы Билана в Казахстане предположительно, в нетрезвом виде, а также его последующие объяснения.

Собчак попросила «по-человечески понять и посочувствовать» Билану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксения Собчак также не оставила эту тему без внимания. Но, в отличие от очень многих комментаторов, призывающих чуть ли не линчевать провинившегося исполнителя, телеведущая предлагает спокойно посмотреть на сложившуюся ситуацию.

«Грустно от сторис Димы Билана и от видео из Казахстана. Сейчас его все будут *** (осуждать), но очевидно, что человек дико *** устал. Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», - написала она в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ранее в интернете появились кадры с выступлением исполнителя Димы Билана на свадьбе в Казахстане. На них видно, как артист с трудом разговаривает с публикой. «Ребята, он обдолбанный», — предположил автор видео.

В 2019 году подобный инцидент произошел на концерте в Самаре в честь Дня города. Жители потребовали извинений за концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Команда Димы Билана договорилась с департаментом культуры мэрии Самары о проведении «трезвого» концерта. Также артист пожертвовал семь миллионов рублей для местной детской клиники и Студии инклюзивного творчества, передает телеканал 360

Шоу-бизнес,Дима Билан,Ксения Собчак,Телеканал "360° Подмосковье",
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