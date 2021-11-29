Агутин расcказал о последнем сообщении Градскому

Музыкант Леонид Агутин выразил соболезнования по случаю смерти певца и композитора, народного артиста России Александра Градского. Об этом он написал в своем Facebook. Он признался, что "очень по-разному" относился к Градскому.
Как отметил исполнитель, Градский был "невероятно талантливым и взбалмошным, умным и порой наивным, стариком и ребенком". Агутин указал, что не мог и предположить, что артист уйдет из жизни "так бесчеловечно внезапно".
"В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович!" – написал Агутин.
Музыкант указал, что он отдал бы многое, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения от Градского, увидеть его улыбку, пожать руку, "услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот".
"Как ты мог, Саш Борисыч?! На кого я буду ворчать в кулуарах?! Кого любить и бояться?! Злиться и заискивать?! Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так все знаю?!.. Я в гребанном шоке! Вы бы сказали: "Леня, не ругайся! Это моя роль". Не доиграли Вы свою роль, дорогой наш АБ", - говорится в посте Агутина.
Он добавил, что предпринимать какие-либо действия ему предательски мешают слезы. По словам Агутина, для этого необходимо было бы позвонить Градскому. Также он попрощался с Градским и подчеркнул, что будет всегда его помнить.
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Александр Градский умер в ночь на воскресенье в больнице, ему было 72 года. Артиста госпитализировали в пятницу с подозрением на инсульт. Точная причина смерти устанавливается. По предварительным данным, у Градского произошел инфаркт головного мозга. Прощание с народным артистом России планируют провести в среду, 1 декабря.