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Стало известно о наследстве Александра Градского

Ирина Лебедева
50 минут назад

У скончавшегося накануне народного артиста Александра Градского осталось двое детей от первых браков и вдова, брак с которой не был официально зарегистрирован. Это Марина Коташенко, у нее двое детей от Градского.

Стало известно о наследстве Александра Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композитор заранее позаботился о всех своих наследниках. Он был в прекрасных отношениях со старшими детьми. 35-летнюю Марию и 40-летнего Даниила он в свое время обеспечил жилплощадью. По квартире куплено младшим сыновьям – Александру и Ивану, несмотря на то, что они еще маленькие. Для их мамы Марины построен загородный дом.

Жили Градский и Коташенко в солидном особняке в 1500 квадратных метров в Новоглаголево. Есть и квартира в Москве – 172 квадратных метра, она расположена в центре столицы.

Журналисты, основываясь на декларации о имуществе и доходах, которую Градский подавал как художественный руководитель государственного театрально-концертного учреждения, определили стоимость имущества более чем в 200 млн. рублей. Оно будет распределено между всеми четырьмя детьми. Как информирует «Комсомольская Правда», мэтр распорядился, чтобы никто не был обижен.

Появились подробности госпитализации Градского

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Он был одним из основоположников русского рока. Первую сольную пластинку музыкант выпустил в 1973 году. С 2017 года артист был наставником на шоу «Первого канала» «Голос».

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Комсомольская правда,
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