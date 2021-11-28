Стало известно о наследстве Александра Градского

У скончавшегося накануне народного артиста Александра Градского осталось двое детей от первых браков и вдова, брак с которой не был официально зарегистрирован. Это Марина Коташенко, у нее двое детей от Градского.

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Композитор заранее позаботился о всех своих наследниках. Он был в прекрасных отношениях со старшими детьми. 35-летнюю Марию и 40-летнего Даниила он в свое время обеспечил жилплощадью. По квартире куплено младшим сыновьям – Александру и Ивану, несмотря на то, что они еще маленькие. Для их мамы Марины построен загородный дом.

Жили Градский и Коташенко в солидном особняке в 1500 квадратных метров в Новоглаголево. Есть и квартира в Москве – 172 квадратных метра, она расположена в центре столицы.

Журналисты, основываясь на декларации о имуществе и доходах, которую Градский подавал как художественный руководитель государственного театрально-концертного учреждения, определили стоимость имущества более чем в 200 млн. рублей. Оно будет распределено между всеми четырьмя детьми. Как информирует «Комсомольская Правда», мэтр распорядился, чтобы никто не был обижен.