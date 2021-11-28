«Как не стыдно?»: друзья Гаркалина возмущены посмертными слухами о нем

Неделю назад ушел из жизни народный артист России, актер и педагог Валерий Гаркалин. Он скончался из-за осложнений на сердце, которые начались из-за перенесенного коронавируса.

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Валерий Борисович ранее пытался позаботиться о своем здоровье. Сделал одну прививку, проверил наличие антител – их не оказалось. Тогда он привился повторно, уже другим видом вакцины. К сожалению, и это не помогло.

И вот уже после смерти Гаркалина пошли слухи о том, что он, якобы, никаких прививок не делал и даже вроде как купил сертификат о вакцинации. В частности, подобное заявление сделала телеведущая Лариса Гузеева, ссылаясь на то, что она лежала с Гаркалиным в одной больнице. Об этом сообщает Экспресс газета.

Друзья покойного актера возмущены распространением подобных сплетен о человеке, который уже не может призвать к ответу болтунов.

Актриса Ирина Лачина в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ обратилась ко всем злопыхателям.

«Как не стыдно? Он действительно был привит. Он позвонил мне и спросил, что я думаю по этому поводу. В итоге решение он принимал со своим врачом. После этого у него не образовались антитела».

Медики утверждают, что такое вполне могло случиться – как индивидуальная реакция. Организм немолодого актера был сильно ослаблен хроническими заболеваниями и последствиями злоупотребления алкоголем.