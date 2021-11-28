Вдова Градского может остаться без наследства

У скончавшегося накануне Александра Градского было четверо детей. Двое из них рождены ранее в официальных браках. А вот последний брак музыканта с Мариной Коташенко, как оказалось, был не зарегистрирован, несмотря на то, что длился он целых 17 лет и в нем появились на свет еще двое сыновей.

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В социальных сетях активно обсуждают этот казус – вдове Александра Борисовича никакого наследства не полагается. Не обошла эту тему и скандальный блогер Елена Миро.

«Полезла в Википедию посмотреть, сколько ему было лет (72), и удивилась - на последней жене он не был женат! Проверила по другим источникам - ни слова о свадьбе!

Да, вот та самая Мариночка Коташенко 84-го года рождения - фактическая жена. Марине нет сорока, почти половину из которых она прожила с Градским. И вот, отметив своё 37-летие четыре дня назад, теперь овдовела.

Казалось бы, и так - горе. А как же теперь дальше жить?

Прожив большую часть жизни с мужчиной, который старше на 35 лет, родив ему двух детей, Мариночка рискует теперь остаться без наследства. Будучи женатым три раза, покойный за 17 лет так и не нашёл времени жениться на молоденькой модели и актрисе из Киева. Она ему - молодость. Он ей -- двух детей и умер.

Селяви. Как жить-то теперь Мариночке? Посоветуйте», - обратилась Миро к подписчикам.

Однако комментаторы, хоть и осудили и Градского и Коташенко, но для последней перспектив голода и холода не увидели. Все же дети еще маленькие, а они - стопроцентные наследники «своего отца.

«Весело и богато. У неё двое детей- прямых наследников. А она счастливый опекун. Молодая и богатая», - резюмируют фолловеры.