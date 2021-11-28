«Голос» продолжит выходить в эфир. Уже без Градского

Первый канал решил не останавливать сезон «Голоса» после смерти наставника Александра Градского , - сообщает портал pdmnews. Пока зрителям покажут выпуски, которые еще были сняты с его участием. Как будут развиваться события далее, команда организаторов пока не определила. Но шоу будет продолжаться.

«Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, ещё только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон “Голоса” до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил “Голос” до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съёмках новых выпусков. Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», - проинформировала журналистов пресс-служба Первого Канала.

Ранее несколько дней подряд сообщалось, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Градский говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.