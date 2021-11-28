Градский говорил, что хочет умереть быстро

Не стало выдающегося певца и композитора Александра Градского. Только накануне СМИ писали о том, что музыканта госпитализировали. Но медицина оказалась бессильна.
В одном из последних интервью Градский рассказал журналистам, что боится смерти. Об этом сообщает Экспресс Газета.
Александр Борисович не скрывал, что боится беспомощности и боли. «Поскорее. Бздынь — и все», — так он говорил о смерти. На печальные мысли, видимо, его натолкнули осложнения от перенесенного в сентябре коронавируса. Мэтр говорил, что только смерть является неразрешимой проблемой, с которой невозможно справиться.
«Да, боюсь. Объясню почему. Я так привык к тому, что не существует проблем, с которыми нельзя справиться. Или, по крайней мере, пригнуть ситуацию так, чтобы она не нарушила моего пути и не давала большого негатива. И есть только одно, с чем невозможно смириться и справиться. Это смерть твоя собственная, смерть близких и вообще смерть, как таковая».
Градский ранее говорил, что смерть людей «из самых разных культурных слоев» зачастую происходит одна за одной. За короткий период один за другим ушли Галина Волчек, Михаил Жванецкий, Роман Виктюк, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Андрей Сапунов. Певец отметил, что до сих пор не может поверить в такое обилие смертей.