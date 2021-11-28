Григорьев-Апполонов чуть не умер из-за паленой водки

У певца Андрея Григорьева-Апполонова есть проблемы с алкогольной зависимостью. Он старается вести здоровый образ жизни и не злоупотреблять спиртными напитками. Но иногда все же вредная привычка доводит его до диспансеризации.

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В эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ рыжий из «Иванушек» рассказал, как в 2015 году из-за белорусской паленой водки у него открылась язва, и он едва не погиб.

«Я выиграл в казино, заказал выпить, принесли белорусскую водку 50 граммов или 100, утром я сажусь в самолет, мне стало плохо, еле долетел. Позвонил знакомому врачу, думал, что легкое отравление. А выяснилось, что открылась язва. Лопнет желудок — и хана», - сообщил Андрей.

Тогда «Иванушке» пришлось основательно пролечиться. В целом, все обошлось - за это время, по воспоминанию самого Григорьева-Апполонова, он «похудел, прочистился, поздоровел». Правда, без накладок не обошлось – подошел срок концерта. А Андрей еще не выписан. Пришлось отправиться выступать прямо на машине Скорой помощи. Григорьев-Апполонов пел, врачи дожидались, затем увезли его обратно в клинику. Об этом рассказала Экспресс газета.

«Они стояли на шухере. Никто об этом не знает, потому что могло что-то случиться со мной во время концерта. Врачи мне сказали: Андрюха, не пей паленую водку!»