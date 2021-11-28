Артисты отказались помогать Хлебниковой

Врачи попросили сдать кровь для сильно пострадавшей от ожогов певицы Марины Хлебниковой. Ее друг музыкант Александр Белов попробовал организовать доноров. Желающих помочь Марине оказалось немало – но среди них не было ни одного представителя шоу-бизнеса. Об этом пишет gazeta.ru.
Эта ситуация оказалась для Белова шокирующей, о чем он и сообщил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».
«Хирург сказал: самое главное, чем вы можете помочь — это сдать кровь. Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь», — сказал Александр.
Хлебникова сильно надышалась угарным газом, из ее организма пришлось выводить токсины. Сейчас певицу сняли с ИВЛ, она приходит в себя, стала сама дышать и открывает глаза.
В данный момент врачи больше всего опасаются пневмонии после ожога дыхательных путей, которая может вызвать серьезные осложнения.
Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров случился вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.