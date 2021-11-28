Обнародована причина смерти Градского

Народный артист Российской Федерации Александр Градский скончался в нейрореанимации одной из столичных больниц. Как передает 5 Канал, у композитора произошел инфаркт головного мозга.

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26 ноября заслуженный деятель искусств РФ был госпитализирован с подозрением на инсульт. В последнее время Градский чувствовал себя плохо. Настолько, что на шоу «Голос» его доставляли буквально в лежачем положении, а непосредственно в студии около кресла установили вентилятор.

Ухудшение здоровья у музыканта произошло после перенесенного в сентябре коронавируса. Он жаловался на очень сильную слабость, крайне низкое давление, почти не мог ходить. Периодически вызывал Скорую помощь, но на помещение в стационар не соглашался.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Он был одним из основоположников русского рока. Первую сольную пластинку музыкант выпустил в 1973 году.