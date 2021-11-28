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Друг Хлебниковой: знаменитости не откликнулись на призыв сдать кровь для артистки

Газета.Ru
39 минут назад

Музыкант Александр Белов заявил, что среди сдавших кровь для пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой нет ни одного артиста. Об этом друг певицы заявил в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!".

Артисты отказались сдавать кровь для Хлебниковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Хирург сказал: самое главное, чем вы можете помочь - это сдать кровь. Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", - сказал Белов.

Он предположил, что звезды российской эстрады были заняты тем, что "сочувствовали" певице на ток-шоу и в соцсетях". Белов также удивился слухам о том, что у Хлебниковой в крови после пожара обнаружили алкоголь Дмитрий Чижов рассказал, что состояние певицы сейчас тяжелое, но стабильное. Ее периодически отключают от ИВЛ "в тестовом режиме".

Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара вечером 18 ноября. В ее двухуровневой квартире загорелись личные вещи.

По предварительным данным, причиной пожара стала сигарета, которую певица закурила в постели. Из-за шока певица впала в истерику, врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Накануне стало известно, что пострадавшая при пожаре Хлебникова пришла в себя после комы.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Александр Белов,
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