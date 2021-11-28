Артисты отказались сдавать кровь для Хлебниковой

Музыкант Александр Белов заявил, что среди сдавших кровь для пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой нет ни одного артиста. Об этом друг певицы заявил в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!".
"Хирург сказал: самое главное, чем вы можете помочь - это сдать кровь. Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь", - сказал Белов.
Он предположил, что звезды российской эстрады были заняты тем, что "сочувствовали" певице на ток-шоу и в соцсетях". Белов также удивился слухам о том, что у Хлебниковой в крови после пожара обнаружили алкоголь Дмитрий Чижов рассказал, что состояние певицы сейчас тяжелое, но стабильное. Ее периодически отключают от ИВЛ "в тестовом режиме".
Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара вечером 18 ноября. В ее двухуровневой квартире загорелись личные вещи.
По предварительным данным, причиной пожара стала сигарета, которую певица закурила в постели. Из-за шока певица впала в истерику, врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Накануне стало известно, что пострадавшая при пожаре Хлебникова пришла в себя после комы.