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Ольга Шукшина возмущена поведением своей сестры

Ирина Лебедева
59 минут назад

Ольга Шукшина взяла на себя заботу о престарелой матери. Однако сейчас, когда Лидия Николаевна заболела, была бы очень кстати помощь ее второй дочери Марии. Но, по словам Ольги, та совсем позабыла о родительнице.

Ольга Шукшина возмущена поведением своей сестры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом Ольга Шукшина рассказала в интервью программе «Светская хроника» на Пятом канале. С ее точки зрения, Мария чрезмерно увлеклась политикой и борьбой против вакцинации, а о нуждах близкого человека не помнит, - рассказывает Экспресс Газета.

«Маш, ну, пожалуйста, умоляю тебя, ну приди и помоги здесь нам. Вот сейчас мама болеет — у нее бронхо-легочная система всегда была слабым местом», - обратилась она к сестре.

Мария же в данное время посвятила себя борьбе с организаторами мирового заговора против нее. Недавно Instagram стал предупреждать пользователей, которые хотят подписаться на аккаунт Марии Васильевны. В предупреждении говорится, что здесь часто публикуется ложная информация. Шукшина уверена, что это – месть за то, что она открывает людям глаза на правду о вакцинации.

Ранее актриса Мария Шукшина в Instagram намекнула, почему она не общается со своими родственниками. Для этого она привела слова протоиерея Андрея Ткачева, который ранее говорил, что не надо общаться с теми, с кем это делать тяжело.

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