Модный дизайнер посмеялась над критиками Ротару

«Не думаю, что у Софии Михайловны – финансовые проблемы. Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у нее точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. По всей видимости, костюм Ротару – ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе трехсот тысяч рублей. Но никак не меньше. Если его в Интернете называют «бабушкиным», то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды».