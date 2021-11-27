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Модный дизайнер посмеялась над критиками Ротару

Ирина Лебедева
54 минуты назад

Хейтеры активно критикуют наряд Софии Ротару, в котором она выступала на частном корпоративе в Германии. Комплект из закрытого платья и пиджака они называют старушечьим и вовсю смакуют тему отсутствия у певицы денег на красивую одежду.

Модный дизайнер посмеялась над критиками Ротару
Фото: InstagramInstagram

Аника Керимова, дизайнер, к которой стоит очередь из желающих принарядиться звезд, только посмеялась над доморощенными специалистами моды, - сообщает «Собеседник»

«Не думаю, что у Софии Михайловны – финансовые проблемы. Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у нее точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. По всей видимости, костюм Ротару – ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе трехсот тысяч рублей. Но никак не меньше. Если его в Интернете называют «бабушкиным», то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды».

То, что певица не увлекается демонстрацией обнаженного тела, по мнению Керимовой, лишь свидетельствует о ее хорошем вкусе и умении найти идеальный стиль.

«Очень правильно, что София Михайловна не открывает грудь и руки, которые выдают возраст. С нее нужно брать пример».

Ранее стало известно, что 4 декабря София Ротару примет участие в «Песне года». Афиша с именем певицы и других известных исполнителей опубликована в Instagram-аккаунте телевизионного песенного фестиваля.

Шоу-бизнес,София Ротару,ИД "Собеседник",
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