Модный дизайнер посмеялась над критиками Ротару

Хейтеры активно критикуют наряд Софии Ротару, в котором она выступала на частном корпоративе в Германии. Комплект из закрытого платья и пиджака они называют старушечьим и вовсю смакуют тему отсутствия у певицы денег на красивую одежду.
Аника Керимова, дизайнер, к которой стоит очередь из желающих принарядиться звезд, только посмеялась над доморощенными специалистами моды, - сообщает «Собеседник»
«Не думаю, что у Софии Михайловны – финансовые проблемы. Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у нее точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. По всей видимости, костюм Ротару – ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе трехсот тысяч рублей. Но никак не меньше. Если его в Интернете называют «бабушкиным», то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды».
То, что певица не увлекается демонстрацией обнаженного тела, по мнению Керимовой, лишь свидетельствует о ее хорошем вкусе и умении найти идеальный стиль.
«Очень правильно, что София Михайловна не открывает грудь и руки, которые выдают возраст. С нее нужно брать пример».
Ранее стало известно, что 4 декабря София Ротару примет участие в «Песне года». Афиша с именем певицы и других известных исполнителей опубликована в Instagram-аккаунте телевизионного песенного фестиваля.