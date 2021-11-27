В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Лолита показала огромные синяки на руках

Ирина Лебедева
16 минут назад

Лолита Милявская в инстаграме выложила видеообращение к подписчикам. Певица в это время находилась в гримерке московского драматического театра «Модерн». Она готовилась к выходу на сцену в роли Агафьи Тихоновны в последнем в этом сезоне спектакле «Женитьба». Кстати, звезда тут же сообщила завистникам – слухи о ее уходе из театра – полная ерунда.

Лолита показала огромные синяки на руках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сижу в гримерке театра „Модерн“, до спектакля минут 25. Уже ушли гримеры, волосы уложены к спектаклю, еще не надела основной свитер, в котором выйду на сцену. Я думаю, что это на меня сегодня так странно гримеры смотрят? Оказывается, всему виной руки», - смеется Милявская.

Лолита продемонстрировала огромные, уже чуть утратившие яркость кровоподтеки на руках. И тут же успокоила слушателей – никто ее не бил, не обижал – а синяки появились в процессе работы над новым клипом. О чем будет клип – Милявская рассказывать не стала, пообещав, что все все увидят и поймут сами – но в феврале.

Лолита Милявская на шоу «Есть вопросики» призналась, что встречалась с криминальным авторитетом. По словам певицы, этот роман стал одним из лучших в ее жизни.
Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители