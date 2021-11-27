Лолита показала огромные синяки на руках

Лолита Милявская в инстаграме выложила видеообращение к подписчикам. Певица в это время находилась в гримерке московского драматического театра «Модерн». Она готовилась к выходу на сцену в роли Агафьи Тихоновны в последнем в этом сезоне спектакле «Женитьба». Кстати, звезда тут же сообщила завистникам – слухи о ее уходе из театра – полная ерунда.

«Сижу в гримерке театра „Модерн“, до спектакля минут 25. Уже ушли гримеры, волосы уложены к спектаклю, еще не надела основной свитер, в котором выйду на сцену. Я думаю, что это на меня сегодня так странно гримеры смотрят? Оказывается, всему виной руки», - смеется Милявская.

Лолита продемонстрировала огромные, уже чуть утратившие яркость кровоподтеки на руках. И тут же успокоила слушателей – никто ее не бил, не обижал – а синяки появились в процессе работы над новым клипом. О чем будет клип – Милявская рассказывать не стала, пообещав, что все все увидят и поймут сами – но в феврале.