«Сбежала из больницы к тебе»: Бузова устроила отцу сюрприз

Ольга Бузова рассказала подписчикам, что ради участия в праздновании дня рождения любимого отца покинула клинику, где долечивала полученную ранее травму. Она организовала папе масштабное торжество в дорогом заведении. Фотографию, где она стоит в обнимку с родителем, поющая телеведущая выложила в инстаграм.

Фото: Instagram Instagram

«Любимый мой папуля, счастлива быть сегодня в этот день с тобой, и слышать от тебя, что ты самый счастливый. Сбежала из больницы к тебе, сюрприз удался», - написала звезда.

При этом в инстаграме Ольги не появилось фотографий других членов семьи, присутствовавших на мероприятии. Сестра Анна точно так же показала поклонникам в микроблоге только себя в обнимку с отцом. Об этом пишет портал cosmo.ru.

«Лучший папа в мире. Очень сильно люблю», - так она подписала снимок.

СМИ отмечают, что больницу Бузова покинула не только из-за именинника. Ольга едет в Минск, где она является наставницей белорусской версии шоу X-Factor.

«Мы совершили революцию, и установили новый рекорд! Впервые в истории шоу я как наставница вывела всех своих четырёх участников во второй эфир», — ранее констатировала она.