В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

«Сбежала из больницы к тебе»: Бузова устроила отцу сюрприз

Ирина Лебедева
22 минуты назад

Ольга Бузова рассказала подписчикам, что ради участия в праздновании дня рождения любимого отца покинула клинику, где долечивала полученную ранее травму. Она организовала папе масштабное торжество в дорогом заведении. Фотографию, где она стоит в обнимку с родителем, поющая телеведущая выложила в инстаграм.

«Сбежала из больницы к тебе»: Бузова устроила отцу сюрприз
Фото: InstagramInstagram

«Любимый мой папуля, счастлива быть сегодня в этот день с тобой, и слышать от тебя, что ты самый счастливый. Сбежала из больницы к тебе, сюрприз удался», - написала звезда.

При этом в инстаграме Ольги не появилось фотографий других членов семьи, присутствовавших на мероприятии. Сестра Анна точно так же показала поклонникам в микроблоге только себя в обнимку с отцом. Об этом пишет портал cosmo.ru.

«Лучший папа в мире. Очень сильно люблю», - так она подписала снимок.

СМИ отмечают, что больницу Бузова покинула не только из-за именинника. Ольга едет в Минск, где она является наставницей белорусской версии шоу X-Factor.

«Мы совершили революцию, и установили новый рекорд! Впервые в истории шоу я как наставница вывела всех своих четырёх участников во второй эфир», — ранее констатировала она.

Несколько месяцев назад у Бузовой диагностировали защемление нерва — теперь она практически не может двигать рукой. Травму певица получила на одном из шоу, но она обострилась после участия в проектах «Я смогу» и «Ледниковый период». Бузовой сделали операцию, и она вернулась к публичной жизни, но врачи настояли на продолжении лечения в больнице.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Cosmopolitan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители