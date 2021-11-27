Глюкоза потребовала сделать курилки для школьников

Наталья Ионова, хорошо известная публике как Глюкоза, в Youtube-шоу «Джарахов» пожаловалась, что ее дочь отчислили из очередной школы. 14-летняя Лида уже дважды вылетала из частных образовательных учреждений из-за поведенческих проблем. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Звездная мама всецело на стороне дочери – Глюкоза и сама была трудным подростком. Наталья рассказала, что Лида слишком яркая и неординарная девочка с задиристым характером, поэтому ей всегда за все достается первой. Так, из одной из школ ее исключили за курение. Певица уверена, что курят очень многие подростки – тайно, а действуют открыто - единицы. Их и наказывают, хотя все прочие тоже курят. И запретами тут ничего не сделать.
«Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями - там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», - пожаловалась звезда.
Лида – очень современная девушка: она делает себе экстремальные прически и носит эпатажные наряды. Она планирует быть певицей и уже выступает под псевдонимом Lidus.
По словам Глюкозы, сама она в подростковый период проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учете в детской комнате милиции.