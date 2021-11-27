Катя Лель ответила на открытое письмо врачей

Певица Катя Лель заявила, что она никогда не агитировала против вакцинации от COVID-19. Она лишь утверждала, что вакцинация должна быть добровольной. Свою позицию артистка объяснила в аккаунте Instagram.
Вакцинация — это дело добровольное, как сказал наш президент, и я с ним абсолютно согласна. Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека, — сообщила 47-летняя Лель.
По словам певицы, её подписчики и поклонники хорошо знают её позицию.
Я всегда успокаиваю и прошу людей объединяться в Свете и в Любви друг к другу! Быть добрее и терпимее. Чего каждому из вас желаю! — резюмировала Лель.
24 ноября 11 врачей, включая главврача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали в СМИ обращение, в котором пригласили посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги известных личностей, отрицающих необходимость вакцинации.