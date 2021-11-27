Катя Лель ответила на открытое письмо врачей

Вакцинация — это дело добровольное, как сказал наш президент, и я с ним абсолютно согласна. Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека, — сообщила 47-летняя Лель.